17 ноября 2025 в 10:39

ВСУ предприняли еще одну попытку выйти из Красноармейска

Пушилин: ВСУ снова пытаются выйти из окружения ВС России в Красноармейске

Военнослужащий ВС РФ на Красноармейском направлении в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ на Красноармейском направлении в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
ВСУ не оставляют попыток выйти из окружения российских войск в Красноармейске (украинское название — Покровск), заявил глава ДНР Денис Пушилин. О продолжающихся городских боях и зачистке города он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Предпринимаются различного рода попытки вырваться со стороны противника, но наши бойцы планомерно выполняют свою работу, — уточнил глава республики.

Пушилин подчеркнул, что, несмотря на сопротивление, российские военные уже скоро возьмут населенный пункт под свой полный контроль. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Димитрове, где военные отрезали ВСУ все пути отступления.

Перед этим украинские военные предприняли шесть попыток деблокировать окружение под Красноармейском. Печально известный 425-й штурмовой полк «Скала» бросили на прорыв, однако подразделение не добилось успеха, сообщили в Министерстве обороны России. Боевую задачу по отражению шести атак противника успешно выполнили российские войска группировки «Центр».

