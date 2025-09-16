Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 21:23

Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом

Нетаньяху посетит Белый дом 29 сентября

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Christian Ditsch/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил его в Белый дом. По словам политика, которые приводит Times of Israel, встреча состоится через две недели.

Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белый дом 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, — говорится в материале.

Нетаньяху добавил, что приглашение поступило во время телефонного разговора 15 сентября. Это будет уже четвертая встреча лидеров с начала второго срока Трампа.

Ранее Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру ХАМАС.

