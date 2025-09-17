Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 08:08

В Иране казнили мужчину за связь с израильскими спецслужбами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Иране казнили местного жителя Бабака Шахбази за связи с Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. Там отметили, что мужчина взаимодействовал со спецслужбами еврейского государства и передавал им секретную информацию. Верховный суд республики вынес ему обвинения и приговорил к смертной казни.

Шпион МОССАДа Бабак Шахбази, который сотрудничал с Израилем в области разведки, <…> был казнен сегодня утром <…> после <…> утверждения приговора в Верховном суде, — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские военные вычислили и ликвидировали иранских ученых и командиров, отследив телефоны их телохранителей. По данным издания, атаки с применением ракет и бомб произошли в первую неделю июня. Отмечается, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи до атак ужесточил меры безопасности, увеличив число охраны и запретив использование мобильных и мессенджеров.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что планы Израиля по захвату Газы являются очень большим преступлением. По его словам, боевые действия могут оказать сильное негативное влияние на весь Ближний Восток.

Иран
казни
Израиль
шпионы
обвинения
