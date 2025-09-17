В Иране казнили мужчину за связь с израильскими спецслужбами

В Иране казнили местного жителя Бабака Шахбази за связи с Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. Там отметили, что мужчина взаимодействовал со спецслужбами еврейского государства и передавал им секретную информацию. Верховный суд республики вынес ему обвинения и приговорил к смертной казни.

Шпион МОССАДа Бабак Шахбази, который сотрудничал с Израилем в области разведки, <…> был казнен сегодня утром <…> после <…> утверждения приговора в Верховном суде, — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские военные вычислили и ликвидировали иранских ученых и командиров, отследив телефоны их телохранителей. По данным издания, атаки с применением ракет и бомб произошли в первую неделю июня. Отмечается, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи до атак ужесточил меры безопасности, увеличив число охраны и запретив использование мобильных и мессенджеров.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что планы Израиля по захвату Газы являются очень большим преступлением. По его словам, боевые действия могут оказать сильное негативное влияние на весь Ближний Восток.