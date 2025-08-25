«Очень большое преступление»: посол Ирана в РФ осудил планы Израиля по Газе Посол Ирана в РФ: планы Израиля по захвату Газы являются большим преступлением

Планы Израиля по захвату Газы являются очень большим преступлением, заявил ТАСС посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, боевые действия могут оказать сильное негативное влияние на весь Ближний Восток. Он добавил, что Израиль нарушает не только международные правовые нормы, но и все человеческие правила.

Это очень большое преступление. И создает очень значительные последствия для самого региона, — сказал Джалали.

Ранее Израиль атаковал военную инфраструктуру йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в районе Саны, столицы Йемена. По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по президентскому дворцу, электростанциям «Асар» и «Хизаз», а также объекту для хранения топлива. Израильская армия заверяет, что все цели использовались для военной деятельности.

До этого власти Израиля утвердили военный план по уничтожению ХАМАС в секторе Газа. План операции включает интенсивные артобстрелы, эвакуацию гражданского населения и масштабное наземное наступление. При этом 20 августа военные начали наступление на Газу и заняли окраины города. Представитель Вооруженных сил Израиля заявил, что армия планирует усилить атаки и уничтожить противника. По его словам, Газа стала их оплотом.