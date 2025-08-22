Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:47

В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа

План ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС получил одобрение Тель-Авива

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Израиля утвердили военный план по уничтожению членов движения ХАМАС в секторе Газа, заявил глава Министерства обороны страны Исраэль Кац в социальной сети X. В соответствии с планом операция будет включать интенсивные артобстрелы, эвакуацию жителей и наземное наступление, подчеркнул он.

Мы одобрили план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра, — сказал руководитель военного ведомства.

Ранее представитель армии Эффи Дефрин заявил, что израильские силы вторглись в город Газа и заняли позиции на его подступах. По его словам, операция стартовала 20 августа. Военные планируют нарастить давление на ХАМАС и ликвидировать членов движения, подчеркнул он. Газа считается одним из ключевых центров противника, добавил представитель ЦАХАЛ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед окончательным утверждением планов наступления на Газу издал новое распоряжение для армии. Согласно решению главы правительства, сроки операции по уничтожению ХАМАС будут сокращены.

Израиль
сектор Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
