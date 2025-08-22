В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа

Власти Израиля утвердили военный план по уничтожению членов движения ХАМАС в секторе Газа, заявил глава Министерства обороны страны Исраэль Кац в социальной сети X. В соответствии с планом операция будет включать интенсивные артобстрелы, эвакуацию жителей и наземное наступление, подчеркнул он.

Мы одобрили план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра, — сказал руководитель военного ведомства.

Ранее представитель армии Эффи Дефрин заявил, что израильские силы вторглись в город Газа и заняли позиции на его подступах. По его словам, операция стартовала 20 августа. Военные планируют нарастить давление на ХАМАС и ликвидировать членов движения, подчеркнул он. Газа считается одним из ключевых центров противника, добавил представитель ЦАХАЛ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед окончательным утверждением планов наступления на Газу издал новое распоряжение для армии. Согласно решению главы правительства, сроки операции по уничтожению ХАМАС будут сокращены.