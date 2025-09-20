Сайты, ИИ, соцсети: NEWS.ru принял участие в форуме «Вся Россия — 2025»

XXIX Форум современной журналистики «Вся Россия — 2025» завершился 20 сентября в Сочи. Организатором выступил Союз журналистов России, проект был реализован с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

В рамках форума его участники обсудили, как нейросети меняют медиасреду, что будет дальше с Telegram, как вести соцсети без нарушения закона, что делать для получения господдержки прессы. Отдельный блок был посвящен проблеме журналистского образования: круглый стол на эту тему провела декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Большое внимание уделили освещению темы СВО. На форуме выступили военкоры Антон Степаненко и Гусейн Гусейнов, вице-президент медиахолдинга «Красная звезда» Павел Веденяпин. Кроме того, были представлены фотовыставки, спецпроекты региональных журналистов и презентации отдельных регионов России.

Участники форума отметили большие содержательные выступления гендиректора ИТАР-ТАСС Андрея Кондрашова, председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, руководителя направления продвижения и аналитики VK Николая Афиногенова.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В финальный день форума, 20 сентября, прошёл семинар на тему «Зачем СМИ сайт, когда аудитория в соцсетях?». Модератор встречи секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный напомнил, что эта встреча завершила цикл мероприятий, посвященных обсуждению цифрового медиапространства.

По словам главного редактора NEWS.ru Ольги Сабуровой, сайты СМИ сохраняют ряд принципиальных преимуществ на фоне роста популярности соцсетей.

«Можно выделить минимум пять факторов, позволяющих говорить о том, что сайты еще много лет будут оставаться основным видом деятельности СМИ. Это рекламные доходы и в целом более прозрачная система монетизации, доверие аудитории, верификация контента, влияние, понятные устоявшиеся правила для стабильной работы сайта», — отметила Ольга Сабурова.

Форум «Вся Россия — 2025» завершился торжественным награждением победителей в Зимнем театре.

Следующий форум современной журналистики состоится в 2026 году и станет 30-м, юбилейным.