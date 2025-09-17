Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:03

Военкор назвал ключевую проблему ВСУ под Купянском

Военкор Линин: ВСУ не хватает сил для обороны под Купянском

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженным силам Украины не хватает сил для обороны под Купянском, заявил военный корреспондент и участник специальной военной операции Евгений Линин. В разговоре с 360.ru он подчеркнул, что оборона украинской армии там остается рыхлой. По его словам, только дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта.

Самое главное — у ВСУ не хватает сил. Оборона остается рыхлой. Единственное, что сейчас удерживает линию фронта, — огромное количество дронов, которыми работают украинские операторы, — заявил он.

Он добавил, что операторам дронов необходимы отдых, ротация и восстановление. Без этого их возможности быстро сокращаются, резюмировал Линин.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что положение ВСУ на фронте стремительно ухудшается. По словам Сырского, в связи с этим Киев планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов до конца года.

