Военкор назвал ключевую проблему ВСУ под Купянском Военкор Линин: ВСУ не хватает сил для обороны под Купянском

Вооруженным силам Украины не хватает сил для обороны под Купянском, заявил военный корреспондент и участник специальной военной операции Евгений Линин. В разговоре с 360.ru он подчеркнул, что оборона украинской армии там остается рыхлой. По его словам, только дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта.

Самое главное — у ВСУ не хватает сил. Оборона остается рыхлой. Единственное, что сейчас удерживает линию фронта, — огромное количество дронов, которыми работают украинские операторы, — заявил он.

Он добавил, что операторам дронов необходимы отдых, ротация и восстановление. Без этого их возможности быстро сокращаются, резюмировал Линин.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что положение ВСУ на фронте стремительно ухудшается. По словам Сырского, в связи с этим Киев планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов до конца года.