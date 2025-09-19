Королевская семья Британии: новости, принц Гарри ведет Маркл к самоубийству

Возобновление контактов с королевской семьей может привести супругу принца Гарри Меган Маркл к мыслям о самоубийстве, пишет RadarOnline. Что об этом известно?

Почему Маркл беспокоит возможное возвращение в королевскую семью

На прошлой неделе принц Гарри вернулся с четырехдневным визитом в Великобританию, в ходе которого встретился с королем Карлом III в Кларенс-хаусе. Это была их первая содержательная беседа за почти два года.

Событие породило предположения о примирении герцогов Сассекских с монархией, однако источники утверждают, что Маркл чувствует в этом угрозу.

«Возобновление близости Гарри с семьей действительно расстроило Меган», — сообщил инсайдер, близкий к паре.

Герцогиня признается, что упорно боролась, чтобы освободиться от королевской жизни, и не хочет, чтобы ее вернули обратно. В интервью Опре Уинфри в 2021 году она призналась, что, живя в королевской семье, она «больше не хотела жить» и ей даже пришлось обратиться за психологической помощью.

«Если примирение приведет к возвращению в семью или усилению ее присутствия в жизни Гарри и Меган, она, естественно, может почувствовать внутренний конфликт, разрываясь между долгом, идентичностью и миром, который она построила с тех пор», — сказала психолог Клэр Дикон.

Однако Гарри не скрывает своего желания восстановить связь с родиной. Он хочет, чтобы его дети росли, зная свою семью в Британии, подчеркнул источник. Но это может дорого обойтись для его жены.

«Существует реальная опасность того, что воссоединение Гарри с королевской семьей может привести к тому, что Меган вернется к старым привычкам. Она упорно трудилась, чтобы найти свой голос и восстановить свое благополучие, а возвращение Гарри к королевской жизни может полностью свести на нет этот прогресс, что может иметь катастрофические и даже смертельные последствия для ее психического здоровья», — считает психотерапевт.

Кто выступает против общения Гарри и Карла III

По данным RadarOnline, принц Уильям «был ошеломлен», когда Гарри пробрался в Кларенс-хаус на встречу с королем Карлом III.

Принц Уильям Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

«В то время как монарх, по всей видимости, открыт для примирения, Уильям, как говорят, разъярен тем, что его отчужденный брат возвращается в королевские круги», — сообщил инсайдер.

Кроме того, принц Уэльский заявил своим сотрудникам, что даже упоминание имени Гарри в его присутствии недопустимо.

«Если кто-либо в королевских кругах поднимает тему прощения Гарри — помимо его отца, Камиллы или жены — он буквально просит их покинуть комнату. Он считает своего брата хитрым, расчетливым и ненадежным человеком. Мысль о том, что Гарри снова обретет расположение короля, приводит его в ярость», — пояснил источник.

