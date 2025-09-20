Зеленский призвал две европейские страны совместно ликвидировать БПЛА Зеленский попросил Польшу и Румынию совместно с Киевом сбивать беспилотники

Румынии и Польше следует совместно с Киевом сбивать БПЛА, которые прилетают на Украину и на территорию указанных государств, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам лидера, которые приводит «Укринформ», на помощь других стран в этом вопросе Киев не рассчитывает.

У нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу, — объяснил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина не приемлет безусловного прекращения огня по «корейскому сценарию». По словам украинского лидера, Киев требует гарантии безопасности от западных стран как условие завершения конфликта.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что США принуждают Зеленского к переговорам, но тот боится их из-за неизменности российских требований. По мнению Джабарова, украинский лидер будет тянуть время до конца мандата американского лидера Дональда Трампа, надеясь на эскалацию.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Зеленский не осмелится приехать в Москву. По его мнению, украинский лидер нацелен на продолжение боевых действий.