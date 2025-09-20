«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 16:34

Зеленский призвал две европейские страны совместно ликвидировать БПЛА

Зеленский попросил Польшу и Румынию совместно с Киевом сбивать беспилотники

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Румынии и Польше следует совместно с Киевом сбивать БПЛА, которые прилетают на Украину и на территорию указанных государств, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам лидера, которые приводит «Укринформ», на помощь других стран в этом вопросе Киев не рассчитывает.

У нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу, — объяснил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина не приемлет безусловного прекращения огня по «корейскому сценарию». По словам украинского лидера, Киев требует гарантии безопасности от западных стран как условие завершения конфликта.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что США принуждают Зеленского к переговорам, но тот боится их из-за неизменности российских требований. По мнению Джабарова, украинский лидер будет тянуть время до конца мандата американского лидера Дональда Трампа, надеясь на эскалацию.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Зеленский не осмелится приехать в Москву. По его мнению, украинский лидер нацелен на продолжение боевых действий.

БПЛА
Польша
Румыния
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за всеми решениями Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Кандидата в депутаты региона РФ арестовали за призывы к терроризму
В Госдуме рассказали, как после СВО россияне будут относиться к украинцам
Украинский фигурист пожаловался на кражу игрушек в отборе на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.