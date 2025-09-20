«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 13:14

ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу

ProTV: румынский проект Neptun Deep за €4 млрд под угрозой срыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проект разработки месторождений Neptun Deep румынской компании Romgaz, который считали альтернативой российскому газу, под угрозой срыва, заявил телеканал ProTV. После перестановок в румынском правительстве и введенных мер экономии бюджета компания может столкнуться с трудностями в реализации амбициозного проекта.

Телеканал сообщает, что на стабильности Romgaz может сказаться снижение зарплат его руководству. Если оно уволится, это отразится на имидже компании и та утратит доверие инвесторов. Ранее агентство Fitch Raitings присвоило Romgaz рейтинг «ВВВ-», но после ухода руководства может перевести ее в разряд «мусорных».

Последствия немедленно скажутся на программе финансирования облигаций. Если первый выпуск в размере €500 млн будет успешным, второй транш, необходимый для финансирования проекта Neptun Deep, станет гораздо сложнее получить, или это уже станет невозможным,процитировали внутренние документы тележурналисты.

Газ Neptun Deep рассматривается как альтернатива российскому газу. Предполагается, что румынское месторождение будет добывать по 8 млрд кубометров газа ежегодно, в проект вложили €4 млрд.

Ранее Евростат назвал страны Европы, которые, несмотря на разрыв дипломатических отношений с Россией, покупали у нее сжиженный природный газ. Ими стали Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония.

российский газ
Европа
Румыния
газовые месторождения
