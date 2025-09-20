ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу ProTV: румынский проект Neptun Deep за €4 млрд под угрозой срыва

Проект разработки месторождений Neptun Deep румынской компании Romgaz, который считали альтернативой российскому газу, под угрозой срыва, заявил телеканал ProTV. После перестановок в румынском правительстве и введенных мер экономии бюджета компания может столкнуться с трудностями в реализации амбициозного проекта.

Телеканал сообщает, что на стабильности Romgaz может сказаться снижение зарплат его руководству. Если оно уволится, это отразится на имидже компании и та утратит доверие инвесторов. Ранее агентство Fitch Raitings присвоило Romgaz рейтинг «ВВВ-», но после ухода руководства может перевести ее в разряд «мусорных».

Последствия немедленно скажутся на программе финансирования облигаций. Если первый выпуск в размере €500 млн будет успешным, второй транш, необходимый для финансирования проекта Neptun Deep, станет гораздо сложнее получить, или это уже станет невозможным, – процитировали внутренние документы тележурналисты.

Газ Neptun Deep рассматривается как альтернатива российскому газу. Предполагается, что румынское месторождение будет добывать по 8 млрд кубометров газа ежегодно, в проект вложили €4 млрд.

Ранее Евростат назвал страны Европы, которые, несмотря на разрыв дипломатических отношений с Россией, покупали у нее сжиженный природный газ. Ими стали Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония.