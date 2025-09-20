В Евросоюзе забили тревогу из-за союза Польши с Китаем Sohu: сделка Польши с Китаем обеспокоила Европу

В Европе бьют тревогу из-за сделки Польши и Китая, сообщили в издании Sohu. Стороны заключили соглашения для сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, производства электромобилей и правила экспортного контроля.

Соглашение между Варшавой и Пекином спровоцировал предшествующий кризис — Польша заблокировала работу железнодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Решение осложнило грузопоток между КНР и Европой, и глава МИД Китая Ван И срочно отправился в Польшу на переговоры, подчеркнули журналисты.

Таким образом, Пекин обеспечил надежный транспортный коридор, а Польша получила значительную промышленную поддержку, уточнили в издании. В ЕС обеспокоены, что Варшава отошла от общих правил. Западные журналисты заинтересовались, чем Польша заслужила столь привилегированное положение, добавили в издании.

Ранее европейские журналисты отмечали, что закрытие польской границы с Белоруссией ставит под угрозу товарооборот Европейского союза с Китаем. По мнению авторов, решение Варшавы о приоритете «логики безопасности» над «логикой торговли» может парализовать поставки по ключевому маршруту.