20 сентября 2025 в 12:15

В Евросоюзе забили тревогу из-за союза Польши с Китаем

Sohu: сделка Польши с Китаем обеспокоила Европу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Европе бьют тревогу из-за сделки Польши и Китая, сообщили в издании Sohu. Стороны заключили соглашения для сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, производства электромобилей и правила экспортного контроля.

Соглашение между Варшавой и Пекином спровоцировал предшествующий кризис — Польша заблокировала работу железнодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Решение осложнило грузопоток между КНР и Европой, и глава МИД Китая Ван И срочно отправился в Польшу на переговоры, подчеркнули журналисты.

Таким образом, Пекин обеспечил надежный транспортный коридор, а Польша получила значительную промышленную поддержку, уточнили в издании. В ЕС обеспокоены, что Варшава отошла от общих правил. Западные журналисты заинтересовались, чем Польша заслужила столь привилегированное положение, добавили в издании.

Ранее европейские журналисты отмечали, что закрытие польской границы с Белоруссией ставит под угрозу товарооборот Европейского союза с Китаем. По мнению авторов, решение Варшавы о приоритете «логики безопасности» над «логикой торговли» может парализовать поставки по ключевому маршруту.

Европа
Польша
Китай
соглашения
