10 октября 2025 в 00:55

Польские пограничники задержали подростка, решившего пешком попасть в ЕС

Российский подросток пойдет под суд за незаконное пересечение границы с Польшей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польские пограничники задержали и передали российской стороне 16-летнего подростка, который хотел пешком попасть в Евросоюз из Калининграда, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Сообщается, что россиянин якобы хотел получить в Европе политическое убежище и прилетел на самолете из Санкт-Петербурга в Калининград. Несколько дней он искал возможность пересечь границу с Польшей.

Подросток 24 августа приехал в поселок Севское, переплыл реку Лава и продолжил движение пешком. Затем он пересек государственную границу, но был задержан польскими пограничниками. Впоследствии юношу передали российским правоохранителям.

Уголовное дело подростка уже поступило в Правдинский районный суд. Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.

Ранее в Костанайской области Казахстана пограничники задержали троих граждан России, попытавшихся пешком пересечь границу. Как сообщили в комитете национальной безопасности страны, при себе они имели вещи и оружие.

