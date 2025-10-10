Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:29

«Вы лжете»: активистка едва не запустила тапком в главу МИД Польши

Активистка с тапком в руках хотела сорвать выступление Сикорского в Польше

Радослава Сикорского Радослава Сикорского Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пропалестинская активистка с тапком в руках попыталась сорвать выступление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Женщина обвинила его во лжи касаемо конфликта в секторе Газа. Она подчеркнула, что держит в руках «шлепанцы из израильской тюрьмы». Инцидент показали в эфире польского телеканала TVN24.

В них был палестинец с польским паспортом. И Израиль заставил этого человека стоять на коленях в этих шлепанцах шесть часов. Вы лжете, что в Газе нет геноцида. ООН доказала, что геноцид в Газе имеет место, — выкрикнула активистка.

Сикорский прервал ее речь, заявив, что время для вопросов будет после выступления. Также дипломат добавил, что не боится отстаивать свою точку зрения. После этого женщину вывели из зала.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля одобрило основные положения сделки по освобождению всех заложников ХАМАС из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Вскоре ЦАХАЛ начнет вывод войск из Газы и других городов Палестины на заранее оговоренные позиции.

До этого ХАМАС получил официальные заверения от посредников о полном прекращении боевых действий в секторе Газа. Как заявил один из лидеров движения Халиль аль-Хайя, соответствующие гарантии поступили от арабских переговорщиков и администрации США.

