«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии Лоруссо: украинку высмеяли в Италии за попытку сорвать показ фильма про «Азов»

Украинская активистка попыталась сорвать показ документального фильма про нацбатальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), но была высмеяна прохожими, сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, которые приводит ТАСС, некоторые итальянцы выкрикивали ей в лицо фразы в поддержку России и ее президента Владимира Путина.

Ожидались протесты со стороны представителей украинской диаспоры. В итоге пришла только одна женщина с плакатом. Эпизод не вызвал существенной напряженности. Некоторые прохожие, не участвовавшие в мероприятии, высмеяли ее, выкрикивая: «Forza Putin, forza la Russia!» (Да здравствует Путин, да здравствует Россия. — NEWS.ru), — поделился Лоруссо.

Журналист отметил, что зал не смог вместить сразу всех зрителей, потому пришлось проводить два сеанса. В общей сложности, по его оценкам, кинопоказ посетили более 100 итальянцев.

Ранее языковые активисты провели в Киеве рейд. Они прошлись по торговым центрам с плакатами и лозунгом: «Мова — оружие нации, язык — капитуляция!». На распространившемся видео с места событий видно, что активисты идут в защитных очках и белых халатах, на которых наклеены перечеркнутые буквы RU. Перед этим активисты приходили на книжную ярмарку и требовали опечатать магазины, где продают книги на русском языке.