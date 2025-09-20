В тоннелях под Польшей поймали четырех мигрантов Polsat News: В Польше задержали четырех иностранцев в тоннеле из Белоруссии

В Польше задержали четырех нелегальных мигрантов, которые прорыли тоннель из Белоруссии, сообщает телеканал Polsat News. По его данным, иностранцев задержали пограничники, патрулировавшие периметр.

Четверо иностранцев пытались незаконно пересечь границу Польши через тоннель. Подземный ход вел из Белоруссии, — говорится в материале.

Канал отмечает, что тоннель обнаружили в районе реки Наревки. Всех мигрантов вернули обратно в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала 19 мигрантов, прибывших на Канарские острова из Сенегала, по подозрению в пытках и убийстве 50 человек. У берегов Гран-Канарии обнаружили судно с иностранцами, дрейфовавшее после поломки двигателя. Спасти удалось 248 человек — в начале плавания на борту находилось около 300 человек. Часть погибших, по свидетельствам очевидцев, подвергалась пыткам, а затем была выброшена за борт.

До этого в Лондоне более 110 тысяч человек приняли участие в массовых шествиях против нелегальной миграции под лозунгом Unite the Kingdom («Объедини королевство»). Полиции пришлось воспользоваться записями с вертолетов для подсчета протестующих.