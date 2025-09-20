Украинский фигурист пожаловался на кражу игрушек в отборе на Олимпиаду Украинский фигурист Марсак пожаловался на кражу игрушек во время выступления

После выступления с короткой программой на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде украинский фигурист Кирилл Марсак сообщил в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его обокрали. Он отметил, что подобное поведение недопустимо для спортсменов на международной арене.

Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл все, что мне выбросили на лед. Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого в адрес кого-то, — написал фигурист.

В среду мужчины представили свои короткие программы на соревнованиях. Марсак занял шестое место с результатом 72,33 балла.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник показал впечатляющий результат на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano, получив 93,8 балла за короткую программу. Он безупречно выполнил сложные прыжковые элементы, включая каскады из четверных и тройных прыжков, и лидирует в промежуточном зачете после выступлений первой группы.

До этого Международный союз конькобежцев удалил из Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с короткой программой Петра Гуменника. В оригинальном ролике звучала песня «Плакала» украинской группы KAZKA, но Гуменник выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы».