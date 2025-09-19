Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:18

Крепкий сон в такси обошелся петербуржцу в полмиллиона рублей

В Санкт-Петербурге таксист украл у уснувшего пассажира ювелирное украшение

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 33-летний таксист украл у уснувшего пассажира ювелирное украшение — золотую цепочку с крестиком, пишет «Петербург2» со ссылкой на прокуратуру. По оценкам экспертов, стоимость похищенной вещи составила свыше полумиллиона рублей.

По данным следствия, в ночь преступления злоумышленник принял заказ от пассажира, который направлялся домой в состоянии алкогольного опьянения. Клиент крепко заснул прямо в салоне авто, после чего водитель снял с его шеи ювелирное украшение.

Прокуратура установила, что таксист продал похищенную вещь с помощью сайта бесплатных объявлений. Свой «трофей» он оценил в 385 тысяч рублей. Всю полученную сумму злоумышленник успел растратить. В отношении таксиста завели уголовное дело.

Ранее водитель автобуса в Москве забрал сумку, которую забыла пассажирка. По предварительным данным, он растратил ее деньги. В сумке было 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.

кражи
таксисты
пассажиры
преступления
Санкт-Петербург
