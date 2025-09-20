«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 13:25

Выступающие за Армению бывшие российские фигуристы попали на Олимпиаду

Фигуристы Акопова и Рахманин получили путевку на Олимпиаду

Карина Акопова и Никита Рахманин Карина Акопова и Никита Рахманин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, ранее выступавшие за сборную России, пробились на Олимпиаду-2026 в Милане, сообщает «Чемпионат». Теперь спортсмены представляют Армению на международных соревнованиях.

На квалификационном турнире в Пекине дуэт вошел в тройку сильнейших. Спортсмены заняли второе место. Им удалось набрать 186,84 балла. Этот результат для них стал лучшим в сезоне. На первом месте оказались китайская пара Чжан Цзясюань и Хуан Ихан (191,52 балла). Тройку лидеров замыкают японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (178,66).

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выложил видео отрывка короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника. В ролике звучала песня на украинском языке группы KAZKA. На самом турнире спортсмен выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы». Спустя время публикацию удалили.

До этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы сохранили свои навыки и готовы к предстоящим квалификациям на зимнюю Олимпиаду-2026. По ее словам, судить о форме спортсменов можно только по итогам соревнований, которые проходят сейчас.

соревнования
фигуристы
Олимпиада
спортсмены
