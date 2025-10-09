Вернувшихся с Игр стран СНГ гимнасток встретили гимном России Вернувшихся с Игр стран СНГ гимнасток тепло встретили в аэропорту Внуково

Женскую сборную по художественной гимнастике, завоевавшую восемь золотых медалей на III Играх стран СНГ, тепло встретили в аэропорту Внуково, передает корреспондент NEWS.ru. Специально для триумфаторов соревнований в зале включили гимн России.

В аэропорту собрались репортеры и поклонники. Все присутствующие громко скандировали: «Поздравляем!». Видно было, что спортсменки немного смущались. Каждая из юных гимнасток получила по букету цветов. В конце девочки сфотографировались с большим флагом России.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены показали выдающиеся результаты на Играх стран СНГ. Россияне завоевали 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых наград. Второе место занял Азербайджан, третье — Белоруссия. Всего в соревнованиях, прошедших в семи городах Азербайджана, участвовали 13 стран и более 2400 спортсменов.

До этого спортсменки сборной России по художественной гимнастике назвали нереальной атмосферу на Играх стран СНГ. Они также поблагодарили болельщиков и тренеров.