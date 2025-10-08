Вице-премьер назвал выступление России на Играх стран СНГ выдающимся

Российские спортсмены показали выдающиеся результаты на Играх стран СНГ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Комментарий политика NEWS.ru предоставила его пресс-служба. Россияне завоевали на играх 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых наград и победили в медальном зачете.

Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Яркие достижения российских спортсменов на III Играх стран СНГ и радость за них подтверждают эти слова, — высказался вице-премьер.

Второе место заняла команда Азербайджана, тройку призеров замкнули спортсмены из Белоруссии. Чернышенко поздравил всех участников игр и пожелал россиянам новых побед. В соревнованиях, проходивших в семи городах Азербайджана, приняли участие 13 стран и более 2 400 спортсменов.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году, вторые — в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения соревнований выдвинула Россия.

Ранее тренер Анна Епифанова прокомментировала выступление сборной России по художественной гимнастике. По ее мнению, гимнастки смогли собраться в нужный момент и одержать победу. Их исполнение, по словам тренера, было не самым лучшим, но все же они стали сильнейшими.