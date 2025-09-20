Сотни баранов застряли в горах из-за непогоды и попали на видео В горах Дагестана из-за снегопада пастухи и стада баранов оказались в плену

Из-за снежных завалов пастухи и их бараны оказались в ловушке на летних высокогорных пастбищах Дагестана. РЕН ТВ опубликовало видео с места происшествия. На кадрах заметно, что шерсть рогатых полностью облеплена снегом.

Также на видеозаписи можно увидеть, как бараны собрались у укрытия, которое вырыли пастухи. Оно защищено снаружи брезентом, внутри него размещены газовая плита, чайник и казан для приготовления пищи. На фоне слышно лай собак.

Ранее в Якутске выпал первый снег, что привело к десяти ДТП за сутки и образованию пробок на выездах из города. Местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями с первыми снеговиками, несмотря на непростые дорожные условия. Региональный минтранс сообщил об отмене некоторых междугородних автобусных рейсов.

До этого сообщалось, что российский турист Андрей Орлов провел три дня на отвесной скале в горах Казахстана без воды и еды. Его друг Акмаль Махкамов из Узбекистана погиб. Молодые люди покоряли пик Сайрамский без специальной экипировки и гида, что привело к опасной ситуации.