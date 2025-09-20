«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 16:12

Сотни баранов застряли в горах из-за непогоды и попали на видео

В горах Дагестана из-за снегопада пастухи и стада баранов оказались в плену

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из-за снежных завалов пастухи и их бараны оказались в ловушке на летних высокогорных пастбищах Дагестана. РЕН ТВ опубликовало видео с места происшествия. На кадрах заметно, что шерсть рогатых полностью облеплена снегом.

Также на видеозаписи можно увидеть, как бараны собрались у укрытия, которое вырыли пастухи. Оно защищено снаружи брезентом, внутри него размещены газовая плита, чайник и казан для приготовления пищи. На фоне слышно лай собак.

Ранее в Якутске выпал первый снег, что привело к десяти ДТП за сутки и образованию пробок на выездах из города. Местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями с первыми снеговиками, несмотря на непростые дорожные условия. Региональный минтранс сообщил об отмене некоторых междугородних автобусных рейсов.

До этого сообщалось, что российский турист Андрей Орлов провел три дня на отвесной скале в горах Казахстана без воды и еды. Его друг Акмаль Махкамов из Узбекистана погиб. Молодые люди покоряли пик Сайрамский без специальной экипировки и гида, что привело к опасной ситуации.

Дагестан
горы
снег
бараны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе хотят опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за всеми решениями Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.