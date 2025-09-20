Путин направил личные средства на помощь школам в соседней стране Путин направил средства из личного фонда на помощь школам Южной Осетии

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из личного резервного фонда для оказания помощи школам Южной Осетии, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, в учебных учреждениях региона введена ставка советника по воспитательной работе с зарплатой в 40 тысяч рублей, а учителя осетинского и русского языков смогут получать выплату в пять тысяч рублей, передает ТАСС.

Рад сообщить, что президент Российской Федерации подписал специальное распоряжение, по которому не просто из бюджета страны, а из личного резервного фонда президента выделены средства. <…> Средства уже заложили на сентябрь, поэтому можно доплату уже получить, а с января — будет полноценное финансирование, — поделился Кириенко.

Ранее сообщалось, что Путин отправил телеграмму президенту Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву, в которой поздравил его с Днем Республики. Он отметил, что Россия продолжит поддерживать Южную Осетию в вопросах укрепления национальной безопасности и достижения важнейших целей в социально-экономическом развитии.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в стадии подготовки находится встреча министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии в Сочи. По ее словам, Сергей Лавров, Олег Барциц и Ахсар Джиоев проведут переговоры 1 октября.