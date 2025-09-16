В МИД раскрыли, как Сочи готовится к встрече трех министров

Встреча глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии в Сочи находится в стадии подготовки, заявила ТАСС представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Сергей Лавров, Олег Барциц и Ахсар Джиоев будут здесь 1 октября.

Да, готовится, — сказала дипломат.

Глава МИД Южной Осетии Джиоев докладывал президенту республики Алану Гаглоеву о встрече с коллегами из России и Абхазии. Других подробностей или участников переговоров он не назвал.

Ранее Захарова заявила, что Москва ответит в соответствии с национальными интересами на новый пакет санкций Евросоюза. По ее словам, Россия неоднократно говорила о готовности отвечать при угрозах ввести меры «чуть ли не блокады» дипломатов.

Захарова также предложила отказаться от термина «пакеты» в отношении санкций ЕС и называть их конвейером. Дипломат указала, что «станок» не выключается, и такое название точнее отражает суть происходящего. Захарова также призвала успокоиться на фоне угроз ввести очередные ограничения.