16 сентября 2025 в 19:19

В МИД раскрыли, как Сочи готовится к встрече трех министров

Захарова: в Сочи готовится встреча глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Встреча глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии в Сочи находится в стадии подготовки, заявила ТАСС представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Сергей Лавров, Олег Барциц и Ахсар Джиоев будут здесь 1 октября.

Да, готовится, — сказала дипломат.

Глава МИД Южной Осетии Джиоев докладывал президенту республики Алану Гаглоеву о встрече с коллегами из России и Абхазии. Других подробностей или участников переговоров он не назвал.

Ранее Захарова заявила, что Москва ответит в соответствии с национальными интересами на новый пакет санкций Евросоюза. По ее словам, Россия неоднократно говорила о готовности отвечать при угрозах ввести меры «чуть ли не блокады» дипломатов.

Захарова также предложила отказаться от термина «пакеты» в отношении санкций ЕС и называть их конвейером. Дипломат указала, что «станок» не выключается, и такое название точнее отражает суть происходящего. Захарова также призвала успокоиться на фоне угроз ввести очередные ограничения.

