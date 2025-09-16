Захарова придумала хлесткое название для санкционных пакетов ЕС

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила отказаться от термина «пакеты» касательно санкций ЕС и называть эти меры конвейером. По ее словам, такой подход точнее отражает суть происходящего — «станок» не выключается, поэтому путаницы будет меньше. Дипломат также призвала успокоиться, передает ТАСС.

Единственный вопрос, который мне действительно непонятен: зачем это все называть пакетами? Можно просто назвать конвейером один раз — и успокоиться, — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. По информации источников, задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от нефти из РФ.

Политолог Александр Перенджиев между тем отметил, что ЕС тормозит введение новых санкций против России, поскольку у его лидеров начинают появляться зачатки разума. По его мнению, в Брюсселе осознали, что ограничительные меры бьют в первую очередь по самим европейцам и разрушают экономику объединения.