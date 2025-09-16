Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:32

Захарова придумала хлесткое название для санкционных пакетов ЕС

Захарова призвала переименовать санкционные пакеты ЕС в конвейер и успокоиться

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила отказаться от термина «пакеты» касательно санкций ЕС и называть эти меры конвейером. По ее словам, такой подход точнее отражает суть происходящего — «станок» не выключается, поэтому путаницы будет меньше. Дипломат также призвала успокоиться, передает ТАСС.

Единственный вопрос, который мне действительно непонятен: зачем это все называть пакетами? Можно просто назвать конвейером один раз — и успокоиться, — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. По информации источников, задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от нефти из РФ.

Политолог Александр Перенджиев между тем отметил, что ЕС тормозит введение новых санкций против России, поскольку у его лидеров начинают появляться зачатки разума. По его мнению, в Брюсселе осознали, что ограничительные меры бьют в первую очередь по самим европейцам и разрушают экономику объединения.

Мария Захарова
МИД РФ
Евросоюз
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.