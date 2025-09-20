«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:18

Путин поздравил главу Южной Осетии с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с Днем Республики, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что Россия продолжит поддерживать Южную Осетию в вопросах укрепления национальной безопасности и достижения важнейших целей в социально-экономическом развитии. Путин также выразил уверенность в том, что дружественные и союзнические отношения между странами будут и дальше успешно развиваться.

Уважаемый Алан Эдуардович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня Республики <…>. Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития, — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил сотрудников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника, подчеркнув значимость их работы. Глава государства выразил гордость за отечественный ОПК и поблагодарил его сотрудников.

До этого Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с юбилеем, подчеркнув важность конструктивного диалога и сотрудничества по двусторонним и международным вопросам. Он также отметил значимость совместных усилий в решении региональных и глобальных проблем.

