Путин поздравил главу Южной Осетии с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с Днем Республики, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что Россия продолжит поддерживать Южную Осетию в вопросах укрепления национальной безопасности и достижения важнейших целей в социально-экономическом развитии. Путин также выразил уверенность в том, что дружественные и союзнические отношения между странами будут и дальше успешно развиваться.

Уважаемый Алан Эдуардович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня Республики <…>. Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития, — говорится в сообщении.

