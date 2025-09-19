«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:51

Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил гордость за отечественный оборонно-промышленный комплекс, поздравляя его сотрудников с профессиональным праздником — Днем оружейника, передает пресс-служба Кремля. Он также пожелал им всего самого хорошего и выразил благодарность за их труд.

Вы знаете, мы оборонку вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем, об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем. Оборонка, которой мы все время гордимся, и гордимся не напрасно, — сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил о значительном увеличении производства некоторых типов вооружения на «Мотовилихинских заводах», где рост отдельных видов продукции достигает почти 30-кратного уровня. Он также отметил улучшение качества техники, ее современность и востребованность.

До этого Путин заявил, что после завершения специальной военной операции страна продолжит модернизировать вооруженные силы, делая их более компактными и мощными. Он также признался, что надеется на скорое завершение конфликта.

Владимир Путин
праздники
поздравления
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.