Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника

Президент России Владимир Путин выразил гордость за отечественный оборонно-промышленный комплекс, поздравляя его сотрудников с профессиональным праздником — Днем оружейника, передает пресс-служба Кремля. Он также пожелал им всего самого хорошего и выразил благодарность за их труд.

Вы знаете, мы оборонку вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем, об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем. Оборонка, которой мы все время гордимся, и гордимся не напрасно, — сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил о значительном увеличении производства некоторых типов вооружения на «Мотовилихинских заводах», где рост отдельных видов продукции достигает почти 30-кратного уровня. Он также отметил улучшение качества техники, ее современность и востребованность.

До этого Путин заявил, что после завершения специальной военной операции страна продолжит модернизировать вооруженные силы, делая их более компактными и мощными. Он также признался, что надеется на скорое завершение конфликта.