Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз Путин: производство некоторых видов оружия в России увеличилось в 30 раз

В России наблюдается значительное увеличение производства определенных типов вооружения: по некоторым видам продукции рост производства достигает почти 30-кратного уровня, заявил президент России Владимир Путин в общении с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы». Он отметил, что качество техники также меняется в лучшую сторону, передает пресс-служба Кремля.

По некоторым видам вооружений, по некоторым изделиям у нас увеличение производства произошло не на какие-то проценты, а в разы: в два, в три, в десять, в 15, а по некоторым изделиям — почти в 30 раз. И качество меняется. Техника становится современной, востребованной, — прокомментировал Путин.

Путин также отметил уникальность «Мотовилихинских заводов», возраст которых насчитывает почти 300 лет. Президент подчеркнул, что данное предприятие специализируется на полном цикле производства артиллерийских систем и имеет богатую историю.

Ранее сообщалось, что на встрече президента с представителями правительства присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Путин поприветствовал встречающих рукопожатиями перед осмотром производственных мощностей.