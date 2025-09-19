«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:35

Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз

Путин: производство некоторых видов оружия в России увеличилось в 30 раз

Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми с Днем оружейника Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми с Днем оружейника Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В России наблюдается значительное увеличение производства определенных типов вооружения: по некоторым видам продукции рост производства достигает почти 30-кратного уровня, заявил президент России Владимир Путин в общении с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы». Он отметил, что качество техники также меняется в лучшую сторону, передает пресс-служба Кремля.

По некоторым видам вооружений, по некоторым изделиям у нас увеличение производства произошло не на какие-то проценты, а в разы: в два, в три, в десять, в 15, а по некоторым изделиям — почти в 30 раз. И качество меняется. Техника становится современной, востребованной, — прокомментировал Путин.

Путин также отметил уникальность «Мотовилихинских заводов», возраст которых насчитывает почти 300 лет. Президент подчеркнул, что данное предприятие специализируется на полном цикле производства артиллерийских систем и имеет богатую историю.

Ранее сообщалось, что на встрече президента с представителями правительства присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Путин поприветствовал встречающих рукопожатиями перед осмотром производственных мощностей.

Владимир Путин
Пермский край
заводы
вооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.