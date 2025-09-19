Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО Путин заявил, что востребованность в современных вооружениях останется после СВО

Востребованность в современных вооружениях останется, несмотря на завершение СВО, сообщил президент России Владимир Путин. По данным ТАСС, на встрече с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы» глава государства подчеркнул, что страна продолжит развивать армию.

Наоборот, мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными, — указал лидер во время беседы с сотрудниками.

Путин признался, что надеется и рассчитывает на завершение связанных с СВО событий. Президент пообщался с рабочими во время поездки в Пермь. Предприятие занимается гражданским машиностроением и техникой оборонного значения. Здесь производят артиллерийские орудия, РСЗО и минометы.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны России новейшие зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД». В госкорпорации пояснили, что боекомплект в направляющих пусковой установки ЗРК может достигать 48 мини-ракет. «Панцири» уже прошли необходимые испытания.