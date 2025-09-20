Chery Tiggo стал участником двух ДТП за шесть часов и попал на видео

Один автомобиль дважды попал в ДТП на площади Ленина в Новосибирске, сообщили в ЦОДД Новосибирской области. На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно столкновение Toyota Kluger и Chery Tiggo 7.
Вину никто из водителей не признавал, от помощи экипажа «Дорожного патруля» они отказались и решили ждать ГАИ. Через шесть часов после первого ДТП в Chery Tiggo 7 на полной скорости врезался Mercedes-Benz, — сказано в публикации.
Там отметили, что экипажи «Дорожного патруля» помогают правильно оформить европротокол или подготовить документы для группы разбора. Также водители сразу узнают дату и время разбора. Услуга предоставляется бесплатно.
Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге сбивший мотоциклиста водитель иномарки избежал уголовной ответственности. Мужчина выплатил пострадавшему крупную сумму денег в качестве компенсации.
До этого три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Мокшанском районе Пензенской области. Кроме того, еще трое получили ранения, их госпитализировали. Авария произошла на 604-м километре трассы М-5 «Урал».