Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары

Этот кустарник не боится морозов и жары. Посадил осенью — летом уже море цветов. Он покрывается розово-малиновыми щитками соцветий с июля по август.

Спирея японская — при осенней посадке (сентябрь — октябрь) она гарантированно зацветет уже следующим летом. Ее секрет в феноменальной приживаемости и морозостойкости (до −30°C), а также способности формировать цветочные почки даже на молодых побегах. Посадка элементарна: выкопайте яму вдвое больше корневого кома, добавьте компост и дренаж, поставьте саженец без заглубления корневой шейки, полейте и замульчируйте торфом.

Спирея растет на любых почвах, даже бедных и каменистых, не требует подкормок и устойчива к болезням. Уже через 10 месяцев вы получите пышный куст высотой до 1 метра, который привлекает бабочек и пчел, отлично стрижется и сохраняет декоративность до поздней осени благодаря яркой листве.

Ранее был назван многолетник, который красив с весны до осени, морозостоек и засухоустойчив.