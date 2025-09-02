День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 05:31

Красив с весны до осени, морозостоек и засухоустойчив: не цветок, а мечта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бадан — идеальный многолетник, сочетающий декоративность и феноменальную неприхотливость. Его преимущества: морозостойкость до -40 °C, способность расти на бедных почвах, теневыносливость и засухоустойчивость.

Бадан красив с весны до осени: в апреле-мае выпускает розовые соцветия на фоне крупных кожистых листьев, летом образует плотный ковер, подавляющий сорняки, а осенью листья становятся бронзово-пурпурными. Растение не болеет, не требует подкормок и частого полива, а его корни выделяют фитонциды, оздоравливая почву.

Это не цветок, а мечта. Посадите его осенью в полутени — и вы получите многолетник, который будет радовать красотой без вашего участия!

Ранее был назван многолетник, который можно сеять осенью семенами сразу в грунт.

многолетники
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
