22 августа 2025 в 12:45

Эти цветы сеют осенью семенами сразу в грунт — всхожесть 100% без рассады

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В конце дачного сезона позаботьтесь о своей красивой клумбе на следующий год. Рассказываем, какие многолетники можно посеять осенью семенами сразу в грунт — всхожесть 100% без рассады.

Для подзимнего посева в грунт с гарантированной приживаемостью выбирайте морозостойкие многолетники: аквилегию, люпин, дельфиниум, гайлардию и эхинацею. Эти культуры требуют естественной стратификации холодом, поэтому посев в конце октября — ноябре (при устойчивых заморозках) идеален — всходы появятся крепкими и закаленными.

Главное условие — легкая, дренированная почва без застоя воды. Семена заделывайте на глубину 1–1,5 см, сверху замульчируйте торфом (слой 2–3 см) для защиты от вымерзания. Весной не поливайте до появления ростков — избыток влаги провоцирует грибок.

Эти растения зацветут на второй год, но будут особенно устойчивы к засухе и болезням. Избегайте посева в тяжелую глину или заболоченные участки — семена сгниют за зиму.

Ранее был назван цветок, который будет радовать бутонами до декабря.

цветы
многолетники
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
