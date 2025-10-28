Родителям объяснили, как оборудовать идеальное рабочее место для школьника

Для комфорта школьника на рабочем месте важно обеспечить хорошее освещение, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, правильно подобранный свет уменьшает нагрузку на глаза и повышает общую продуктивность.

Освещение на рабочем месте школьника заслуживает особого внимания. Настольная лампа должна работать в паре с общим светом: если светить только на тетрадь, глаза будут уставать быстрее. Хорошо, когда есть возможность регулировать угол и интенсивность света. Для левшей и правшей расположение лампы будет разным — маленькая деталь, но она существенно влияет на комфорт. Важно убрать лишний шум: яркие постеры, перегруженные рисунками обои, разноцветные наклейки — все это действует как отвлекающий фон, — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что хранение принадлежностей — основная проблема, когда учебников и тетрадей становится слишком много. По его словам, чтобы этого избежать, можно использовать подвесные модули, навесные ящики или контейнеры под столом. Он указал, что для небольших пространств подойдут узкие стеллажи с дверцами.

Финансовая сторона вопроса выглядит так: минимальный новый комплект из стола, кресла и лампы можно собрать примерно за 20 тысяч рублей. Если добавить систему хранения и эргономичное кресло, сумма поднимется до 50–60 тысяч рублей. Продвинутые варианты — трансформирующиеся парты, мебель с регулировкой под рост ребенка и качественные стеллажи — от 80 тысяч рублей и выше. Но вложения оправданы, поскольку такое рабочее место работает на результат, — заключил Васильев.

