Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 05:20

Родителям объяснили, как оборудовать идеальное рабочее место для школьника

Бизнесмен Васильев: главным на рабочем месте школьника является освещение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для комфорта школьника на рабочем месте важно обеспечить хорошее освещение, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, правильно подобранный свет уменьшает нагрузку на глаза и повышает общую продуктивность.

Освещение на рабочем месте школьника заслуживает особого внимания. Настольная лампа должна работать в паре с общим светом: если светить только на тетрадь, глаза будут уставать быстрее. Хорошо, когда есть возможность регулировать угол и интенсивность света. Для левшей и правшей расположение лампы будет разным — маленькая деталь, но она существенно влияет на комфорт. Важно убрать лишний шум: яркие постеры, перегруженные рисунками обои, разноцветные наклейки — все это действует как отвлекающий фон, — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что хранение принадлежностей — основная проблема, когда учебников и тетрадей становится слишком много. По его словам, чтобы этого избежать, можно использовать подвесные модули, навесные ящики или контейнеры под столом. Он указал, что для небольших пространств подойдут узкие стеллажи с дверцами.

Финансовая сторона вопроса выглядит так: минимальный новый комплект из стола, кресла и лампы можно собрать примерно за 20 тысяч рублей. Если добавить систему хранения и эргономичное кресло, сумма поднимется до 50–60 тысяч рублей. Продвинутые варианты — трансформирующиеся парты, мебель с регулировкой под рост ребенка и качественные стеллажи — от 80 тысяч рублей и выше. Но вложения оправданы, поскольку такое рабочее место работает на результат, — заключил Васильев.

Ранее психолог Анастасия Мироненко заявила, что своевременный отдых помогает школьникам сохранять концентрацию и снижать уровень стресса. Она порекомендовала родителям научить детей правильно распределять нагрузку в школе и дома.

школьники
родители
уроки
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится переедание во сне: как понять важные сигналы организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 октября
Сумма выплат для неработающих пенсионеров изменится в 2026 году
Кошатникам рассказали, почему питомцы отказываются спать в новых лежанках
Родителям объяснили, как оборудовать идеальное рабочее место для школьника
Маск может уйти из Tesla, если не получит триллион долларов
К чему снится срыв с диеты: что ждет вас на самом деле
Стало известно, как изменится маткапитал на первенца в 2026 году
Стало известно о резком росте импорта товаров из соседней с Россией страны
Предательство коллег, суды, измена мужа: как живет певица Слава
В Госдуме хотят освободить пенсионеров от платы за лекарства
Стало известно, в каком случае Усольцевым грозит уголовная ответственность
Врач раскрыла, можно ли считать полезным растительное молоко
Стармер прокомментировал положение Украины после введенных санкций
Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году лучше покупать заранее
Орбан предрек скорый конец европейской поддержки Украины
Психолог дала совет мужчинам, как не стать жертвами консуматорш
На Сахалине произошло масштабное отключение электричества
Литва грозит блокадой Калининграда: НАТО в шоке от «шаров Лукашенко»
Воронцов поставил США на место в споре о «Буревестнике»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.