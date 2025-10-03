Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:22

Психолог дала советы, как помочь школьнику повысить продуктивность

Психолог Мироненко: своевременный отдых поможет школьнику сохранить концентрацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Своевременный отдых позволит школьнику сохранить концентрацию и снизить уровень стресса, заявила РИАМО психолог Анастасия Мироненко. Она посоветовала родителям научить ребенка правильно совмещать нагрузку в школе и дома.

Перегрузка школьников может негативно сказаться не только на успеваемости, но и на психоэмоциональном состоянии. Нагрузка на учеников может превышать 10–13 часов, поэтому важно делать перерывы каждые 30–40 минут дома. Даже кратковременный отдых поможет сохранить необходимую концентрацию, — подчеркнула Мироненко.

Для повышенной продуктивности ребенку необходимо правильно организованное рабочее место — оно должно быть удобным и функциональным, отметила эксперт. Кроме того, немаловажно обучить детей навыкам планирования, заключила психолог.

Диетолог Анна Басова ранее заявила, что сильная усталость, отсутствие мотивации и желания что-либо делать могут говорить об авитаминозе у школьников. Она подчеркнула, что такие изменения не всегда являются обычными проявлениями лени.

