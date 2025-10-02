Родителей предупредили о признаках авитаминоза у школьников Врач Басова: сильная усталость может говорить об авитаминозе у школьника

Сильная усталость, отсутствие мотивации и желания что-либо делать могут говорить об авитаминозе у школьников, предупредила родителей врач-диетолог Анна Басова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что такие изменения не всегда являются обычными проявлениями лени.

Это не потому, что он ленивый, а потому что он действительно сильно устает, не выносит учебные нагрузки, у него нет мотивации, нет желания, — пояснила диетолог.

Врач обратила внимание, что важно не игнорировать и внешние признаки. Например, при недостатке железа волосы и ногти могут стать ломкими, а кожа — сухой. Кроме того, частые простуды могут быть связаны с дефицитом определенных микроэлементов. Басова призвала не заниматься самолечением, а обратиться за квалифицированной помощью.

