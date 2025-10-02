Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:12

Родителей предупредили о признаках авитаминоза у школьников

Врач Басова: сильная усталость может говорить об авитаминозе у школьника

Сильная усталость, отсутствие мотивации и желания что-либо делать могут говорить об авитаминозе у школьников, предупредила родителей врач-диетолог Анна Басова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что такие изменения не всегда являются обычными проявлениями лени.

Это не потому, что он ленивый, а потому что он действительно сильно устает, не выносит учебные нагрузки, у него нет мотивации, нет желания, — пояснила диетолог.

Врач обратила внимание, что важно не игнорировать и внешние признаки. Например, при недостатке железа волосы и ногти могут стать ломкими, а кожа — сухой. Кроме того, частые простуды могут быть связаны с дефицитом определенных микроэлементов. Басова призвала не заниматься самолечением, а обратиться за квалифицированной помощью.

Ранее отоларинголог Александр Шишкин заявил, что осенью дети чаще болеют острой респираторной вирусной инфекцией, которая может приводить к осложнениям, таким как отит и синусит. По его словам, высокий пик заболеваемости ОРВИ продолжается до конца декабря.

