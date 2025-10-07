Эта красавица может расти 100 лет! Удивительный многолетник цветет с сентября до декабря

Эта красавица может расти 100 лет! Удивительный многолетник цветет с сентября до декабря

Эта красавица может расти 100 лет! Удивительный многолетник цветет с сентября до декабря! Камелия осенняя (Camellia sasanqua) — это элегантный вечнозеленый кустарник, который привносит яркие акценты в осенний и зимний сад. Среди садоводов она ценится за красивое цветение, декоративные цветы и устойчивость к холодам.

Особенности растения:

Высота: обычно достигает 1,8–4,2 м в высоту и 1,8–3 м в ширину.

Цветение: начинается в конце осени и продолжается до зимы, в зависимости от сорта и климатических условий.

Морозостойкость: обладает умеренной морозостойкостью, выдерживает температуры до −12 °C, что делает её подходящей для регионов с мягкими зимами.

Продолжительность жизни на одном месте: при соблюдении условий может расти и цвести на одном месте до 100 лет.

Уход и посадка

Камелия осенняя предпочитает солнечные или полутенистые участки с хорошо дренированной, кислой почвой. После посадки в открытый грунт её следует регулярно поливать, особенно в жаркую погоду, и защищать от холодных ветров. В регионах с суровыми зимами рекомендуется выращивать её в контейнерах, чтобы при необходимости перемещать в защищённые места.

Среди популярных сортов камелии осенней выделяются Yuletide с ярко-красными цветами, Setsugekka с белыми цветами и Kanjiro с розовыми цветами. Камелия осенняя — это не только декоративное растение, но и символ стойкости и красоты в зимнем саду.

Ранее мы рассказывали о неприхотливых многолетниках. Они красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!