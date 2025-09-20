Низкорослый кустарник похож на живой шар: этот многолетник можно стричь в красивые фигуры

Низкорослый кустарник похож на живой шар: этот многолетник можно стричь в красивые фигуры. Самшит Фолкнер (Buxus microphylla «Faulkner») — популярный декоративный кустарник, ценимый садоводами за изящную форму и устойчивость. Этот вечнозелёный многолетник отличается компактным и медленным ростом: ежегодный прирост составляет около 5 см, а максимальная высота взрослого растения достигает 1,2–1,5 м.

Благодаря густой округлой кроне и блестящей листве он идеально подходит для создания живых садовых шаров, бордюров и аккуратных геометрических композиций. Листья у Фолкнера кожистые, небольшие, яйцевидные, тёмно-зелёного цвета, с характерным глянцевым блеском. Даже зимой куст сохраняет яркий декоративный вид, украшая садовый ландшафт. Главное достоинство сорта — устойчивость к формирующей стрижке.

Самшит Фолкнер легко переносит регулярное подравнивание и позволяет воплощать самые смелые дизайнерские идеи, от строгих геометрических фигур до плавных зелёных изгородей. По зимостойкости сорт считается надёжным: он выдерживает морозы до –20…–23 °C. В южных регионах России куст не требует дополнительной защиты, а в средней полосе садоводы рекомендуют укрывать его на зиму, чтобы сохранить здоровье побегов и насыщенный цвет листвы.

