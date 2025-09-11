Празднование Дня города в Москве
Кустарник с ажурной листвой — воздушный акцент для сада! Морозостойкий и не требует частого полива

Кустарник с ажурной листвой — воздушный акцент для вашего сада! Морозостойкий и не требует частого полива! Японский василистник (Thalictrum japonicum) — один из самых элегантных многолетников для теневых и полутеневых уголков сада. Этот высокорослый кустарник с ажурной листвой и легкими, почти воздушными соцветиями напоминает облако на фоне зеленого бордюра. Цветет с июня до начала августа, а его нежные метелки цветов — от белых до сиреневых — словно парят в воздухе, привлекая пчел и бабочек.

Василистник — настоящая находка для садоводов, ищущих неприхотливое растение. Он морозостоек до –30 °C, устойчив к большинству болезней и не требует частого полива. Растет на любой плодородной почве, но особенно эффектно смотрится на влажных тенистых участках, рядом с водоемами или в миксбордерах с папоротниками и астильбами.

Совет от экспертов: японский василистник лучше сажать осенью или ранней весной на постоянное место, чтобы корни успели адаптироваться. После цветения рекомендуется обрезать стебли на уровне земли — это продлит декоративность листвы и обеспечит пышное цветение на следующий год. Легкость и воздушность василистника делают его настоящим акцентом любого сада, превращая теневой уголок в волшебную композицию.

