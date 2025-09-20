Российский турист пропал на одной из самых мистических гор Урала Турист пропал на уральской горе Конжаковский камень

Российский турист пропал на одной из самых загадочных гор Урала — Конжаковском камне, передает Telegram-канал SHOT. По информации источников, в какой-то момент мужчина пошел собирать шишки и отделился от группы, больше его никто не видел.

Канал отмечает, что с 18 сентября местонахождение мужчины неизвестно. МЧС и волонтеры организовали спасательную операцию.

Сообщается, что гора Конжак считается на Урале мистической. Местные жители отмечают, что в районе пика нередко возникают неожиданные проблемы с техникой, особенно с фотоаппаратами. Также ходят легенды о неких отшельниках, которые могут жить в горах.

