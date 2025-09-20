«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:54

Российский турист пропал на одной из самых мистических гор Урала

Турист пропал на уральской горе Конжаковский камень

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский турист пропал на одной из самых загадочных гор Урала — Конжаковском камне, передает Telegram-канал SHOT. По информации источников, в какой-то момент мужчина пошел собирать шишки и отделился от группы, больше его никто не видел.

Канал отмечает, что с 18 сентября местонахождение мужчины неизвестно. МЧС и волонтеры организовали спасательную операцию.

Сообщается, что гора Конжак считается на Урале мистической. Местные жители отмечают, что в районе пика нередко возникают неожиданные проблемы с техникой, особенно с фотоаппаратами. Также ходят легенды о неких отшельниках, которые могут жить в горах.

Ранее российский турист Андрей Орлов провел три дня на отвесной скале в горах Казахстана без воды и еды, а его друг Акмаль Махкамов из Узбекистана погиб. Молодые люди покоряли пик Сайрамский высотой 4238 метров. Они двигались по сложному маршруту без специальной экипировки и гида. В экстренные службы обратились родственники туристов, когда они не вернулись к назначенному времени.

Урал
горы
туристы
пропажи
