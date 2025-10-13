Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:28

Застрявших в горах под Сочи туристов эвакуировали вертолетом МЧС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В горах Сочи спасатели эвакуировали группу туристов, застрявших из-за плохой погоды, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Людей доставили вертолетом МЧС на базу спасателей в поселке Навагинка, их жизни ничего не угрожает.

Спасатели в Сочи эвакуировали всех туристов вертолетом МЧС России. Туристическую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в горах Краснодарского края восемь туристов с детьми застряли без снаряжения из-за поднявшейся реки. Несколько человек уже успели получить переохлаждение. Россияне выбрали маршрут, включающий пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга».

До этого сообщалось, что группа альпинистов сорвалась со склона Вилючинского вулкана. В результате двое из них погибли, выжила лишь одна туристка. Камчатские спасатели эвакуировали женщину только на следующую ночь. Медики осмотрели ее на высоте 1,5 тыс. метров. В поисково-спасательной операции были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.

