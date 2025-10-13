Появилось видео с загоревшейся иномаркой и пьяным водителем внутри В Арзамасе машина Audi с водителем внутри загорелась после столкновения с АЗС

Автомобиль Audi c водителем в салоне загорелся после того, как врезался в АЗС, информирует Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел в городе Арзамасе Нижегородской области. Отмечается, что мужчина за рулем иномарки был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Также участник ДТП не имел при себе водительского удостоверения.

По предварительным данным, машина ехала по улице со скоростью больше 100 км/ч. Водитель не справился с управлением и врезался сначала в столб, после чего — в АЗС. В результате столкновения транспортное средство загорелось. Очевидцы сообщили, что водитель выжил.

Ранее выяснилось, что пьяные водители спровоцировали 269 аварий в Нижегородской области с начала 2025 года. По данным источника, регион занял второе место в соответствующем антирейтинге ДТП по стране. Лидерами стали Краснодарский и Красноярский край.

