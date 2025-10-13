К застрявшим в горах Кавказа туристам отправили спасательный вертолет

На поиски туристической группы, которая оказалась отрезана от маршрута в Краснодарском крае из-за подъема воды в реке Уруштен после сильных дождей, отправили спасательный вертолет, сообщает МЧС России. По данным ведомства, в составе группы восемь человек, в том числе двое детей — 10 и 13 лет.

В Сочи вертолет со спасателями МЧС России вылетел на поиски и спасение тургруппы. Зарегистрированная туристская группа из восьми человек, в том числе дети 10 и 13 лет, переходила через реку Уруштен, — говорится в сообщении.

С 7 по 12 октября туристическая группа находилась на маршруте в горно-туристическом центре «Газпром». Маршрут пролегает через Пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга» в горах Кавказа.

Ранее депутат Красноярского края Алексей Кулеш заявил, что поиски семьи Усольцевых прекратили из-за ухудшения погоды и заморозков. По словам парламентария, искать семью снова начнут после того, как закончится непогода и сойдет снег.

Двое супругов и их ребенок исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинки, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски выдвинулось 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400. Среди них сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.