12 октября 2025 в 19:17

Стройка в Сочи обернулась природной катастрофой

В Сочи у многоквартирного дома сошел оползень на фоне стройки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Сочи пожаловались на сошедший оползень у многоквартирного дома № 31 на Амбровой улице. По информации Telegram-канала «Типичный Сочи», причиной техногенной катастрофы могли стать строительные работы в микрорайоне Бытха.

Канал отмечает, что из-за схода грунта парковка возле дома просела вглубь на 3 м — образовался обрыв. Жители дома неоднократно жаловались на риски при строительстве, однако реакции на обращения не было. В администрации района они также не получили никакого ответа на жалобы. Власти города ситуацию не комментировали.

Ранее в Москве строительные леса рухнули на людей у метро «Каширская». По предварительным данным, под завалами могли находиться пять человек. Экстренные службы провели работу на месте происшествия. В момент обрушения, по информации спасателей, на лесах находились три человека. Они упали на землю вместе с конструкцией.

До этого рабочий на одной из строительных площадок в столице Бурятии Улан-Удэ погиб в результате падения арматуры. Инцидент произошел при возведении многоквартирного дома на улице Цивилева.

Сочи
стройки
оползни
парковки
