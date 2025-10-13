Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:26

«Можно решить по телефону»: названа скрытая причина визита Каллас в Киев

Политолог Перенджиев: Евросоюз поддержал ВСУ визитом Каллас в Киев

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

Евросоюз поддержал ВСУ визитом главы евродипломатии Каи Каллас в Киев, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, если президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то нужно, он сам едет в Брюссель.

Почему Каллас приехала в Киев? Любые вопросы, во-первых, можно решить по телефону. Во-вторых, чаще всего, если что-то нужно для Киева, то Зеленский сам приезжает в Брюссель. Сейчас, конечно, это больше демонстративная часть — показать ЕС уделяет внимание Украине и поддерживает ее. Совпадение это или нет, но Каллас приехала в Киев в канун Дня защитников и защитниц Украины, который ранее отмечался 14 октября. Это тоже символическая поддержка со стороны Европейского союза, — пояснил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Каллас прибыла с официальным визитом в Киев. По ее словам, на встрече с украинскими чиновниками будет обсуждаться финансовая и военная поддержка со стороны Европы.

ВСУ
Украина
Кая Каллас
Евросоюз
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
