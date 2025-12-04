В Совфеде ответили, кто в ЕС следующий в очереди на коррупционный скандал Сенатор Джабаров: следующей в коррупционный скандал может попасть фон дер Ляйен

Следующими в коррупционный скандал могут попасть председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, коррупция в Европе достигла таких масштабов, что скрыть ее уже невозможно.

Коррупция в ЕС достигла такого размаха, что скрыть ее уже невозможно, а дальше будет еще больше всяких фактов. Следующей однозначно станет Урсула фон дер Ляйен. Ее махинации с вакцинами, которые были в ковидный период, уже являются объектом расследований, и думаю, что все еще впереди. Кае Каллас тоже могут припомнить дела, которые она проворачивала со своим мужем, который нагревал руки тем, что помогал эстонским предпринимателям в их бизнесе в России, хотя при этом были жесткие запреты на любую коммерческую деятельность в нашей стране, — высказался Джабаров.

Он отметил, что Европа только пыталась учить другие страны, как надо честно зарабатывать деньги и следовать закону. В реальности же, по словам сенатора, члены ЕС никогда ему не следовали и зарабатывали при любой возможности.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини покинула должность ректора Колледжа Европы после выдвинутых обвинений в коррупции. Данное решение она объявила в своем обращении к коллективу учебного заведения.