Школьники избили сверстника до переломов и сотрясения мозга В Краснодаре школьники жестоко избили сверстника до сотрясения мозга и переломов

В Краснодаре 14-летний школьник был избит сверстниками до тяжелых травм, включая переломы ребер, носа и сотрясение мозга, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По данным источника, конфликт между девятиклассниками школы № 104 возник из-за неосторожной фразы о родителях одного из подростков.

После уроков обидчик привел знакомого, и они увели пострадавшего в безлюдное место, где избили на глазах у других школьников. Никто из свидетелей не вмешался, пока подросток «задыхался и захлебывался кровью», отметили в канале.

Пострадавший госпитализирован в краевую детскую больницу с повреждением легкого. Мать обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов отмечают сложности в поиске одного из нападавших.

