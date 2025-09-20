«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 15:58

Школьники избили сверстника до переломов и сотрясения мозга

В Краснодаре школьники жестоко избили сверстника до сотрясения мозга и переломов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре 14-летний школьник был избит сверстниками до тяжелых травм, включая переломы ребер, носа и сотрясение мозга, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По данным источника, конфликт между девятиклассниками школы № 104 возник из-за неосторожной фразы о родителях одного из подростков.

После уроков обидчик привел знакомого, и они увели пострадавшего в безлюдное место, где избили на глазах у других школьников. Никто из свидетелей не вмешался, пока подросток «задыхался и захлебывался кровью», отметили в канале.

Пострадавший госпитализирован в краевую детскую больницу с повреждением легкого. Мать обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов отмечают сложности в поиске одного из нападавших.

Ранее в Бишкеке 19 сентября произошел конфликт между двумя беременными женщинами в автобусе маршрута № 212, который закончился тяжелыми побоями и госпитализацией одной из них. По предварительной информации, инцидент случился из-за места в транспортном средстве.

До этого сообщалось, что в Саратовской области 24-летний житель Балакова напал на 29-летнюю бывшую возлюбленную с гаечным ключом с целью «примирения» после отказа возобновлять отношения.

Краснодар
школьники
избиения
подростки
