Женщина с коляской избила беременную в автобусе до потери сознания В Киргизии женщина с коляской избила беременную из-за места в автобусе

В Бишкеке 19 сентября произошел конфликт между двумя беременными женщинами в автобусе маршрута № 212, который закончился тяжелыми побоями и госпитализацией одной из них, сообщает ГУВД столицы Киргизии. Инцидент случился около 20:20 в районе Ошского рынка.

По предварительным данным, пассажирка 2005 года рождения с коляской потребовала место у 30-летней женщины, а после отказа схватила ее за волосы и начала избивать, нанося удары по животу. Конфликт прекратился только после того, как пострадавшая потеряла сознание.

Возбуждено уголовное дело по статье по статье 280 УК КР (хулиганство). Подозреваемая задержана, она воспитывает малолетнего ребенка и сама находится на раннем сроке беременности. Пострадавшая госпитализирована, назначены экспертизы для определения тяжести вреда здоровью.

