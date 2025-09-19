Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 13:53

Россиянин избил возлюбленную гаечным ключом «для примирения»

В Саратовской области мужчина напал на бывшую возлюбленную с гаечным ключом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области 24-летний житель Балакова напал на 29-летнюю бывшую возлюбленную с гаечным ключом с целью «примирения» после отказа возобновлять отношения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел в начале сентября на рабочем месте женщины, где мужчина пытался силой восстановить отношения.

После отказа экс-сожительницы мужчина нанес ей побои, причинив травму головы и многочисленные ушибы, а также угрожал физическим устранением, демонстрируя гаечный ключ. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение Балаковского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Подозреваемый полностью признал вину.

Ранее группа молодых людей избила водителя автобуса после того, как мужчина сделал им замечание. В Следственном комитете России отреагировали на видеоролик, снятый очевидцами произошедшего. Уточняется, что пассажиры отказались платить за проезд, после чего начали вести себя агрессивно.

До этого уголовное дело возбудили после травли восьмилетней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края. По данным следствия, старшеклассники издевались над пострадавшей с помощью ершика.

избиения
побои
возлюбленный
Саратовская область
