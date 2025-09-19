Россиянин избил возлюбленную гаечным ключом «для примирения» В Саратовской области мужчина напал на бывшую возлюбленную с гаечным ключом

В Саратовской области 24-летний житель Балакова напал на 29-летнюю бывшую возлюбленную с гаечным ключом с целью «примирения» после отказа возобновлять отношения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел в начале сентября на рабочем месте женщины, где мужчина пытался силой восстановить отношения.

После отказа экс-сожительницы мужчина нанес ей побои, причинив травму головы и многочисленные ушибы, а также угрожал физическим устранением, демонстрируя гаечный ключ. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение Балаковского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Подозреваемый полностью признал вину.

