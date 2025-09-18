Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:14

В Приморье возбудили дело из-за издевательств над школьницей ершиком

В Спасске-Дальнем возбуждено дело после травли восьмилетней девочки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбудили после травли восьмилетней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. По данным следствия, старшеклассники издевались над пострадавшей с помощью ершика.

Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту происшествия в школе города Спасска-Дальнего с восьмилетней школьницей <...> о совершении в отношении несовершеннолетней противоправных действий со стороны учащихся старших классов, включая физическое и психологическое насилие, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье 116 УК РФ — побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль. Надзорные органы контролируют ход расследования. Дополнительно организована проверка, особое внимание уделят профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в образовательном учреждении.

Ранее в Тюмени группа подростков жестоко избила школьника в подъезде жилого комплекса. Нападавшие использовали ремень, свои руки и ноги, оправдывая свои действия «перевоспитанием» жертвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, личности всех участников установлены.

школы
издевательства
дети
Следственный комитет
