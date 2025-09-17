Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:23

В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника

В Тюмени школьники захотели перевоспитать сверстника и жестоко избили его

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени группа подростков избила школьника, снимая происходящее на камеру, сообщили в пресс-службе СК России по Тюменской области. Жертву загнали в угол подъезда и наносили удары ремнем, ногами и руками, оправдывая жестокость «перевоспитанием» сверстника. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Тебя отец не воспитывал? Мы будем, — заявили подростки.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Плеханово». Известно, что перед тем, как завести школьника в подъезд, агрессоры преследовали его на улице. Всего издевательства продолжались около десяти минут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Личности всех участников и потерпевшего установлены. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от региональных следователей докладывать ему о ходе расследования.

Ранее в школе Авиагородка Санкт-Петербурга семиклассник был жестоко избит одноклассниками. Пострадавшего с множественными травмами средней тяжести госпитализировали. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

школьники
нападения
избиения
Тюмень
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.