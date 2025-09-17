В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника В Тюмени школьники захотели перевоспитать сверстника и жестоко избили его

В Тюмени группа подростков избила школьника, снимая происходящее на камеру, сообщили в пресс-службе СК России по Тюменской области. Жертву загнали в угол подъезда и наносили удары ремнем, ногами и руками, оправдывая жестокость «перевоспитанием» сверстника. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Тебя отец не воспитывал? Мы будем, — заявили подростки.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Плеханово». Известно, что перед тем, как завести школьника в подъезд, агрессоры преследовали его на улице. Всего издевательства продолжались около десяти минут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Личности всех участников и потерпевшего установлены. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от региональных следователей докладывать ему о ходе расследования.

Ранее в школе Авиагородка Санкт-Петербурга семиклассник был жестоко избит одноклассниками. Пострадавшего с множественными травмами средней тяжести госпитализировали. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку.